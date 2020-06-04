Внимание, боевые стрельбы!

Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия: с 8 по 12 июня с 9 до 19 на стрельбище «Прудок» (район населенного пункта Прудок); с 8 по 12 июня с 9 до 21 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежание несчастных случаев, население просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.