Кинотеатр «Мир» на пороге масштабных перемен. В прямом и переносном смысле. Вот это огромное серебристое полотно натягивают специалисты компании «Синеманекст Бел», занимающейся установкой оборудования премиум-класса. Когда вся конструкция – изображение, звук, лазерный проектор, — соберется воедино, мозыряне станут единственными в стране, кто при кинопросмотре получит уникальный бонус: возможность максимально погрузиться в атмосферу фильма.

Новейшая проекционная и аккустическая системы – не единственный подарок зрителям от кинотеатра «Мир». Преображение ждет и само здание: ремонтируется и перекрашивается фасад, установлены витражи галерейного остекления. Информация о планируемых премьерах и текущих показах будет размещаться на больших лайтбоксах. Капремонту подвергнется даже лестница, ведущая к кинотеатру.

Грандиозные перемены стали возможны благодаря поддержке Мозырского райисполкома и Гомельского облисполкома. Напомним, Мозырь вошел в Программу 11-ти городов ускоренного развития. Одна из ее целей – комфортные условия проживания. В том числе, и в плане досуга.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ