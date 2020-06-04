Сортоиспытательная станция «Прудок» – многоотраслевое хозяйство

Можно ли вырастить на мозырской почве арбуз, который будет конкурентом астраханскому, или не менее вкусный аналог молдавской черешни? А вот на Мозырской сортоиспытательной станции знают ответы эти вопросы. Испытание новых сортов растений – главная цель предприятия. Однако это не единственный вид деятельности. За время своего существования станция превратилась из узкоспециализированного подразделения по испытанию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в многоотраслевое хозяйство.

Мозырская сортоиспытательная станция – это уникальное предприятие. Всего в Беларуси 11 таких станций, в Гомельской области – 3. Насколько комфортно чувствует себя на мозырской земле экзотический арбуз или, скажем, дыня, можно ли вырастить аналог молдавской черешни, и стоит ли экспериментировать у нас с такими культурами как брокколи или пекинская капуста? На сортоиспытательной станции знают ответ на эти вопросы, причем, ответы подкрепляют конкретными опытами и наблюдениями. В Прудке три участка – зерновой, овощной и плодово-ягодный. Ежегодно испытываются сотни сортов, в этом сезоне более 800. Капуста возглавляет рейтинг, более 50 сортов картофеля, морковь, лук, редис, плодово-ягодные, зерновые, яблони и, конечно, кукуруза. И это далеко не полный перечень. В этом сезоне своя особенность – уж больно нестабильная погода.

Сорта анализируются на хозполезность, урожайность, устойчивость к климатическим условиям, восприимчивость к вредителям, для картофеля важен такой показатель как крахмальность, а для зерновых – количества белка. Данные наблюдений за сортами тщательно собираются и передаются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. После анализа специалистами и учеными появляется перечень культур, рекомендованных для выращивания в том или ином регионе. Однако, хотя в названии сортоиспытательная станция и обозначена основная фишка предприятия, это многопрофильное хозяйство. В 94 году здесь насчитывалось 620 голов крупнорогатых, то сегодня стадо насчитывает 1708 животное. В далекие 90 одна корова давала в год чуть более двух тысяч килограммов молока, сегодня эта цифра составляет более 8 тысяч килограммов в год. Такой рост производительности стал возможен благодаря постоянному развитию и модернизации, внедрению новых технологий. Хозяйство по надою второе в районе после совхоз-комбината «Заря». В 2013 был сдан в эксплуатацию животноводческий комплекс. Здесь созданы все условия для буренок. Процесс доения автоматизирован, доят три раза в день. Молоко поступает в холодильник, а уже вечером за ним приезжает молоковоз. За телочками тщательно ухаживают, кормят силосом, дают витамины, следят за здоровьем. Наталья Жадько – молодой специалист, а уже исполняет обязанности главного ветврача. Кстати, современные буренки проходят процедуру ЭКО, их искусственно осеменяют, а еще для них предусмотрен декретный отпуск, за два месяца до родов корову помещают в своеобразный санаторий. После того, как буренка отелится, сразу же возвращается к, так сказать, своим профессиональным обязанностям. В основном на свет появляется один теленок, но бывают и двойни. А самый крупный новорожденный бычок весил 60 килограммов. Его мама-героиня сейчас снова в положении. Поначалу телят помещают в ясли, после постепенно переводят в секции для подростков и так далее. Буренка и детеныши находятся на животноводческом комплексе в «Прудке», быки содержатся в соседних Борисковичах. Основное меню крупнорогатых – это силос. У Мозырской сортоиспытательной станции собственная кормовая база. Кстати, у хозяйства весьма широкий спектр выращиваемых культур. Благо, территория позволяет. 1971 гектар сельскохозяйственных угодий. На предприятии давно заведено, что к зарплатам работников полагается премия в виде натуроплаты. В хозяйстве понимают, что производительность зависит от людей, хорошее отношение – лучшая мотивация качественно трудится. Для работников –

два многоквартирных дома и десять одноквартирных. В этом сезоне из-за неустойчивости погоды в хозяйстве пока не делают прогнозов, но уверенно говорят, что сделают все от себя возможное, чтобы урожайность была не хуже прошлогодней.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ