Информация Мозырской районной организации РОО «Белая Русь». Прием граждан

10 июня года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Бернацкий Василий Викторович, начальник Мозырского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», депутат Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва. Время приема с 11 до 13 часов. Предварительная запись по телефону 201509 или 29-2321506 с 9 до 11.00.