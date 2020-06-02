Выступление на областном фестивале любительских театральных коллективов «Аркад» стало успешным для ребят 16 школы

Выступление на областном фестивале любительских театральных коллективов «Аркад» на иностранных языках стало успешным для ребят 16 школы. Театральный коллектив «Маски» представил на суд жюри постановку сказки «Аладдин» на английском языке и завоевал диплом первой степени.

В то время, как защитные маски приобретают всемирную популярность, коллектив «Маски» 16 школы покорил очередную вершину. Постановка «Аладдин», исполненная на английском языке, заняла первое место на областном фестивале любительских театральных коллективов «Аркад». Фестиваль ежегодно собирает сотни ребят из разных уголков Гомельщины. В этом году конкурс проходил дистанционно. Свои видеопостановки на суд жюри прислали 33 любительских коллектива. Самый большой конкурс традиционно среди англоязычных театральных студий. Команда 16 школы «Маски» стала лучшей среди более 2 двух десятков коллективов области. И действительно, яркие костюмы, продуманные декорации, хорошая режиссерская, операторская работа и родные стены… Всё вместе это сыграло на пользу и привело коллектив к успеху. В главных ролях Ульяна Мороз, Кирилл Ранчинский, Соня Судибор. Ребята из разных классов с разным уровнем владения языком. Вместе со своим учителем они раздвинули рамки учебного класса и традиционного урока. Говорят, одно дело знать язык, другое – на нем говорить. Театр на иностранном – возможность соединить знания и умения. При этом добавить, музыку, танец и хорошее настроение.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ