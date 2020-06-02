Коробка с подарками для каждого ребенка и денежный сертификат на 2000 рублей для учреждения. День защиты детей в СПЦ

В День защиты детей в Мозырском социально-педагогическом центре принимали гостей. Представители городских властей и депутаты приехали к ребятам не с пустыми руками. И хотя приезд гостей был неожиданным, он вылился в маленький праздник. На нем побывала наша съемочная группа.

В Мозырском социально-педагогическом центре высокие гости бывают часто. 1 июня в День защиты детей к ребятам приехали председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, председатель Совета депутатов Галина Кудина, начальник отдела образования Любовь Клепчукова. Коробка с подарками для каждого ребенка и денежный сертификат на 2000 рублей для учреждения.

Сегодня в социально-педагогическом центре находится 11 детей. Все они верят, что снова вернутся в родные семьи. В сложное для ребят время им особенно важна поддержка. Дефицит родительской любви восполняют вниманием и опекой. День 1 июня в приюте был довольно необычным. Подарки и сюрпризы от предприятий, игры, песни и танцы от студентов педагогического университета.

В стороне не остались и высокопоставленные гости. Вместе с ребятами они танцевали, водили хороводы и, конечно исполнили самую приятную свою миссию – подарили подарок каждому из 11 воспитанников приюта. Свои записки с теплыми словами гости оставили на доске пожеланий. Искренние слова женщины-руководители адресовали всем юным мозырянам.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ