Оздоровительные и трудовые. В школах начали работу летние лагеря

Вот и лето пришло… В связи с непростой эпидситуацией самые длинные каникулы в этом году стали еще длиннее. Ведь для некоторых весенний отдых плавно перетек в летний. Но были и те, кто исправно посещал занятия и завершил учебный год по плану. Традиционно в первый летний месяц в школах заработали лагеря: для младшего блока – оздоровительные, для старшеклассников – лагеря труда и отдыха. Эпидобстановка внесла свои коррективы. Если раньше программа была насыщена разнообразными встречами, экскурсиями, походами, то сейчас минимум контактов. Работа в небольших группах, с одними и теми же педагогами. Однако ребятам есть, чем заняться. Для начальной школы предусмотрены разнообразные творческие занятия, игры на свежем воздухе, если погода позволяет, спортивные состязания.

А вот для старшеклассников есть возможность не только интересно провести время, но и заработать на карманные расходы. Лагерь труда и отдыха – это популярный среди школьников способ провести первый месяц лета. В средней школе № 14 ребят ориентируют на полезно-патриотическую деятельность. В прошлые годы старшеклассники вместе с педагогами создавали мини-музей государственной символики. История, культура, достопримечательности, спорт в разрезе страна-город-учреждение образования. А сегодня в лагере труда и отдыха девиз дня «Мечтай! Улыбайся! Наслаждайся!». Занятия посвящены психологическим тренингам и играм, которые помогут ребятам разобраться в себе, обрести внутреннею гармонию. Параллельно здесь продумывают список добрых дел. Одно из мероприятий – посещение приюта для бездомных животных.

В мастерских средней школы № 12 кипит работа. Здесь ремонтирует мебель под чутким руководством трудовика. Девчонки зачищают старое покрытие, парни меняют спинки, сидушки, столешницы. Другой отряд благоустраивает школьную территорию, наводят порядок и высаживают клумбы.

Школьные лагеря продолжат свою работу до конца июня. Но это не значит, что учреждения образования, как и ребята, уйдут на каникулы. На протяжении всего лета здесь будут готовятся к новому учебному году.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ