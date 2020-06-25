Возможность погашения задолженности по исполнительному производству через ЕРИП

Мозырский межрайонный отдел принудительного исполнения информирует о возможности погашения задолженности по исполнительному производству — основной долг, расходы на исполнение исполнительного документа и принудительный сбор — через ЕРИП. Рассказываем и показываем, как это можно сделать.

Оплатить долги по исполнительному производству мозыряне могут через ЕРИП. Сделать это можно через инфокиоск, банкомат, интернет-банкинг, банковскую кассу. При этом больше не нужно лично приезжать с квитанциями к судебному исполнителю: все данные в ведомстве получат в электронном виде. Для того, чтобы совершить платеж, нужно последовательно выбрать: система «Расчет» — суды, юстиция, юридические услуги – исполнительное производство – погашение задолженности – физическое или юридическое лицо. Для должника — физического лица — необходимо ввести его личный номер паспорта. Если должник — юридическое лицо (ИП), то следует ввести его УНП. Уплатить таким образом можно всю сумму задолженности сразу, или ее часть.