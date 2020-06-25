Мозырский межрайонный отдел принудительного исполнения информирует о возможности погашения задолженности по исполнительному производству — основной долг, расходы на исполнение исполнительного документа и принудительный сбор — через ЕРИП. Рассказываем и показываем, как это можно сделать.
Оплатить долги по исполнительному производству мозыряне могут через ЕРИП. Сделать это можно через инфокиоск, банкомат, интернет-банкинг, банковскую кассу. При этом больше не нужно лично приезжать с квитанциями к судебному исполнителю: все данные в ведомстве получат в электронном виде. Для того, чтобы совершить платеж, нужно последовательно выбрать: система «Расчет» — суды, юстиция, юридические услуги – исполнительное производство – погашение задолженности – физическое или юридическое лицо. Для должника — физического лица — необходимо ввести его личный номер паспорта. Если должник — юридическое лицо (ИП), то следует ввести его УНП. Уплатить таким образом можно всю сумму задолженности сразу, или ее часть.
Возможность погашения задолженности по исполнительному производству через ЕРИП
Мозырский межрайонный отдел принудительного исполнения информирует о возможности погашения задолженности по исполнительному производству — основной долг, расходы на исполнение исполнительного документа и принудительный сбор — через ЕРИП. Рассказываем и показываем, как это можно сделать.