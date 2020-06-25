Рабочий визит в Мозырский район главы Администрации Президента Республики Беларусь Игоря Сергеенко

24 июня в торжественной обстановке после глобальной реконструкции был открыт драмтеатр. Действительно, долгожданное событие. На церемонии присутствовал Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко. После открытия театра Игорь Петрович побывал на некоторых мозырских предприятиях, встретился с трудовыми коллективами, а также посетил Мозырский детский дом.

Вся соль мозырской земли сконцентрирована именно здесь. Предприятие не районного, и даже не областного, а республиканского значения. Визит на «Мозырьсоль» главы Администрации Президента Республики Беларусь Игоря Сергеенко не случаен. Предприятие завершает реализацию очередных проектов по модернизации, которые затрагивают важнейшие участки основного производства и объектов энергетического хозяйства, усовершенствование процесса сушки и строительство собственного водозабора. Все это позволит снизить энергозатраты, повысить качество и рентабельность продукции. Игорь Петрович детально вникал в процесс производства – от добычи до выпуска готового товара. К слову, завод производит большой ассортимент продукции: пищевая соль, техническая, приправы, посолочно-нитритные смеси. Большая часть продается в соседней России, второй по реализации – это внутренний рынок. В целом, мозырская соль поступает в почти 20 стран Дальнего и Ближнего зарубежья. После ознакомительной экскурсии Игорь Сергеенко встретился с работниками предприятия. В рамках трудовой встречи поднимались актуальные и для мозырян, и в целом, для белорусов вопросы. Если визит на «Мозырьсоль» носил сдержанный официальный характер, то посещение Мозырского детского дома – в корне отличалось по эмоциональной наполняемости. О том, что гости – это чиновники высшего ранга, напоминали лишь деловые костюмы. Мозырский детский дом – уникальное учреждение, которое позиционирует себя не как госучреждение, а как одна большая семья. Дети живут в квартирах, поют и танцуют в музыкальном зале, занимаются спортом в оборудованных для этого местах, как внутри здания, так и снаружи, общаются со священником в собственном домашнем храме. Для своих гостей ребята подготовили концертную программу, те в ответ не скупились на теплые слова и подарки. Подарочные сертификаты от Администрации Президента и Гомельского облисполкома на общую сумму – 20 тысяч белорусских рублей. Завершилось мероприятие совместным фото на память.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ