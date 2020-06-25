Мозыряне могут пополнить виртуальную «Книгу памяти». Проект уже запущен на сайте Госпогранкомитета

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны на портале Госпогранкомитета открылась виртуальная «Книга памяти». На ресурсе размещена база данных военнослужащих Белорусского пограничного округа, погибших и пропавших без вести в первых боях на границе. Биографические сведения собраны в результате поисковых, архивных работ исследователями истории пограничной службы Беларуси. Процесс поиска и уточнения данных продолжается. Если у вас есть сведения о военнослужащем, который проходил службу в составе пограничных соединений на территории Беларуси в 1941-1945 году, присылайте их по адресу электронной почты, которую вы видите на экранах. [email protected]