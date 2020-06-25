Открытая индивидуальная олимпиада по программированию для учащихся 4-8 классов учреждений общего среднего образования проводилась в Мозыре. Инициатором и организатором выступил Клуб юных пожарных под руководством талантливейшего педагога Алексея Борунова.

Клуб юных пожарных Мозыря собрал на открытую индивидуальную олимпиаду по программированию 25 участников со всей страны. Ученики 4-8 классов приехали из Бобруйска, Витебска, Гомеля, Минска, Речицы, Светлогорска. Не обошлось из без мозырян, которых тренирует талантливейший педагог Алексей Борунов. По итогам 5-часового соревнования были определены 11 победителей соревнования. Один из дипломов первой степени остался в Мозыре. его обладателем стал Станислав Полынь. Лидеров наградили дипломами соревнования, медалями и подарками. Всем участникам вручены футболки с символикой олимпиады.