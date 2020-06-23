Волонтеры инициативы ByCovid19 передают помощь медикам Мозыря

Волонтерская инициатива ByCovid19 начала действовать сразу, когда в Беларуси вспыхнул вирусный пожар. Больше трех месяцев медики ведут борьбу со сложной болезнью, а добровольцы — собирают средства и отправляют в крупные клиники и небольшие районные больницы посылки с важным содержимым. На днях в официальных аккаунтах проекта на Фейсбуке и в Инстаграм сообщили об отправке крупной партии в столицу Полесья. Для Мозырской центральной городской поликлиники и городской больницы собрана посылка с защитными щитками, респираторами канистрами концентрата дезсредства, одноразовыми халатами и бахилами, антисептиками для рук. Средства на закупку всего необходимого для медиков волонтеры собирают разными путями: помогают предприятия и небольшие частные фирмы, делают пожертвования через онлайн-платформы белорусы и жители других стран. Внести свой вклад может каждый желающий. Подробную информацию можно найти в Интернете через хэштег #ByCovid19.