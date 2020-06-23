В Мозыре произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб водитель электросамоката

21 июля около полуночи на улице Гагарина мозырянин, 1967 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» службы такси «7850» совершил наезд на 50-летнего жителя деревни Наровчизна, который ехал на электросамокате по проезжей части. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте. В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело. Разыскиваются очевидцы ДТП со смертельным исходом.