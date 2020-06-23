Молодежный концерт в Мозырском замке

В дружеском состязании сошлись два ярких детских коллектива, которые в этом году празднуют юбилеи. 5-летие студии «Alexis Neostar» и 15-летие спортивного каратэ-клуба «Сэйдокай» отметили во время пятничных молодежных вечеров.

Молодежный концерт «Наш формат-2020» объединил два детских коллектива-юбиляра. Во время одного из мероприятий проекта «Пятничные вечера в Мозырском замке» на площадке сошлись воспитанники вокальной студии «Алексис Неостар» (в этом году ей исполняется 5 лет) и каратэ-клуба «Сэйдокай». Детищу Натальи Гордынской уже 15 лет! Выступления солистов и спортсменов встречали бурные овации гостей – родителей, друзей, педагогов и других зрителей. Напомним, каждую пятницу с 7 до 9 вечера на площадках Мозырского замка организовывают вечера для молодежи. Программа меняется еженедельно, вход для всех – бесплатный.