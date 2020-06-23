Увидели замор рыбы? Звоните на горячую линию Минприроды

Жара и дожди… Бурное развитие водорослей и «цветение» водоемов, как следствие –снижение концентрации кислорода в воде. Территориальные органы Минприроды совместно с подразделениями госинспекции охраны животного и растительного мира координируют деятельность арендаторов и организаций, отвечающих за состояние рыболовных угодий. Все вместе они преследуют цель своевременного выявления и предотвращения заморных явлений. Однако погодные условия остаются неблагоприятными. Жара не уходит, и заморы возможны. Даже в таких местах, где никогда не случались ранее. При выявлении случаев гибели рыбы необходимо незамедлительно информировать об этом районные инспекции или звонить на горячую линию в облкомитет: телефон 8-0232-23-24-89 (ежедневно с 9.00 до 18.00).