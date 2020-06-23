Мозыряне присоединились к семейному интернет-челленджу #раЗАм з бацькам

Республиканский семейный интернет-челлендж «#раЗАм з бацькам был инициирован Белорусским республиканским союзом молодежи и проводился в канун Дня отца. Участники проекта создавали видеоролики о том, как папы и их маленькие дети вместе занимаются физкультурой. Один из роликов снял старший преподаватель-физкультурник Мозырского педуниверситета Юрий Дойняк. Силовые упражнения мужчина с сыном выполнял на свежем воздухе – на стадионе 9-й школы. По признанию мозырянина, совместная физкультура в жизни его семьи – традиция постоянная. Интернет-челлендж «#раЗАм з бацькам направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление и развитие отцовско-детских отношений и популяризацию здорового образа жизни.