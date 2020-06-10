Вместе весело шагать по просторам! Международный День друзей отметили мозыряне

Международный день друзей отмечали накануне, 9 июня, во всем мире. Не обошелся теплый праздник и без мозырян: возле торгового центра «Катапульта» о своих друзьях задорно и искренне рассказывали дети.

С наибольшей искренностью, непосредственностью и честностью о своих друзьях, конечно же, рассказывают дети. Мальчишкам и девчонкам свойственно легко знакомиться, легко общаться и также легко дарить окружающим радость. Вот и на праздновании Международного дня друзей у торгового центра «Катапульта» юные мозыряне просто протягивали друг другу руки с предложением повеселиться. Большую часть музыкально-танцевальной программы ее организаторы направили на коммуникацию.

Скептики могу вспомнить об эпидрежиме, но сразу скажем: на дружеской вечеринке о нем тоже не забыли. Руки старательно мыл каждый из участников, даже взрослые. И это не удивительно, когда речь идет о мыльных пузырях. Вот она – настоящая детская радость, когда можно сложить ладошки ромбиком, окунуть их в мыльный раствор и самостоятельно выдувать пузыри! Настоящая дружба, кстати, зачастую вырастает именно из детства.

История умалчивает о том, когда и кем был учрежден Международный день друзей. Но мы верим, накануне каждый наш телезритель поздравил хотя бы одного человека.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ