Международный день друзей отмечали накануне, 9 июня, во всем мире. Не обошелся теплый праздник и без мозырян: возле торгового центра «Катапульта» о своих друзьях задорно и искренне рассказывали дети.
С наибольшей искренностью, непосредственностью и честностью о своих друзьях, конечно же, рассказывают дети. Мальчишкам и девчонкам свойственно легко знакомиться, легко общаться и также легко дарить окружающим радость. Вот и на праздновании Международного дня друзей у торгового центра «Катапульта» юные мозыряне просто протягивали друг другу руки с предложением повеселиться. Большую часть музыкально-танцевальной программы ее организаторы направили на коммуникацию.
Скептики могу вспомнить об эпидрежиме, но сразу скажем: на дружеской вечеринке о нем тоже не забыли. Руки старательно мыл каждый из участников, даже взрослые. И это не удивительно, когда речь идет о мыльных пузырях. Вот она – настоящая детская радость, когда можно сложить ладошки ромбиком, окунуть их в мыльный раствор и самостоятельно выдувать пузыри! Настоящая дружба, кстати, зачастую вырастает именно из детства.
История умалчивает о том, когда и кем был учрежден Международный день друзей. Но мы верим, накануне каждый наш телезритель поздравил хотя бы одного человека.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Вместе весело шагать по просторам! Международный День друзей отметили мозыряне
Международный день друзей отмечали накануне, 9 июня, во всем мире. Не обошелся теплый праздник и без мозырян: возле торгового центра «Катапульта» о своих друзьях задорно и искренне рассказывали дети.