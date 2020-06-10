Мозырянин, в крови которого было почти 5 промилле алкоголя крови, спровоцировал дорожное происшествие

Вечером 7 июня на Пролетарской водитель китайского автомобиля ЧАН ГАН резко потерял контроль над машиной. Авто врезалось в бордюр, от удара у него отлетело колесо. представитель китайского автопромома столкнулся с припаркованной возле дороги легковушкой. В этом ДТП есть пострадавшие, причем это пешеходы. Отлетевшее колесо попало в мимо проходивших мимо молодых людей, у девушки ссадины, у парня – перелом лодыжки. Китайским авто управлял мозырянин, 1978 года рождения. По результатам освидетельствования в его крови обнаружено почти 5 промилле алкоголя.