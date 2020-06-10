В Мозыре построят новый детский ясли-сад

В Мозыре запланировано строительство нового детского ясли-сада. Располагаться он будет в самом молодом микрорайоне – третьем, возле магазина «Мартин». Ранее по архитектурному проекту было предусмотрено в этом месте строительство двух дошкольных учреждений, которые вместе, суммарно, смогли бы принять бы 310 малышей. Проект оптимизировали. Будущий сад рассчитан на 330 мест. Так, приблизительно он будет выглядеть. Пока идет корректировка по цветам фасада. Это типовой, но в тоже время уникальный проект, который разрабатывали брестчане. В строительстве будут использоваться самые современные материалы, административный корпус, 8 отдельных блоков для групп, некоторые из них соединят переходными галереями. Лестничные пролеты в блоках будут с витражными окнами, а вентканалы – в форме башенок, что в мозырском стиле. На территории сада предусмотрены игровые и спортивные площадки с безопасным мягким покрытием.