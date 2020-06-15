В Мозыре вынесли приговор водителю Mercedes, по вине которого перевернулся автобус и погиб пассажир. Авария произошла на территории НПЗ

Три года колонии-поселения и выплата денежной компенсации. Такой приговор вынесли водителю грузового автомобиля Mercedes, по вине которого на территории НПЗ перевернулся автобус, и погиб пассажир. Еще один получил серьезные травмы. Напомним, авария произошла в октябре прошлого года. Грузовой автомобиль Mercedes ехал по второстепенной дороге и не пропустил ехавший по главной автобус МАЗ, который перевозил 12 работников предприятия. От удара последний опрокинулся, одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. Мужчина умер на месте происшествия. Остальные 11 пассажиров также получили травмы, один — очень тяжелые. В Гомельском областном суде сообщают, водителя Mercedes суд признал виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде трех лет колонии-поселения. Жене, детям и отцу погибшего пассажира он должен будет выплатить 100 тысяч рублей моральной компенсации, пострадавшему — 9 тысяч рублей.