Вадим Приходько, студент Мозырского педуниверситета, удостоен премии Гомельского облисполкома

В Гомеле наградили самых умных и активных студентов области.

Ежегодно распоряжением председателя облисполкома премии вручают наиболее достойным из многотысячного студенчества региона. Лауреатами становятся по одному представителю от каждого вуза Гомельщины. В этом году одним из обладателей премии стал Вадим Приходько, студент Мозырского педуниверситета имени П. Шамякина, участник республиканских студенческих научно-практических конференций, Туровских епархиальных образовательных чтений. Имеет пять научных публикаций. Один из авторов историко-биографического проекта «Дети войны», который победил в областном этапе республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» в прошлом году. Обычно церемония награждения проводится во время заседания облисполкома, в этом году из-за пандемии ее перенесли на базу БелГУТа.