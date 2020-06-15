В Мозыре в результате дорожного инцидента пострадал кондуктор городского рейсового автобуса

11 июня, утром около 8 часов, 52-летний водитель городского автобуса двигался по бульвару Дружбы. При подъезде к перекрёстку с бульваром Страконицкий, он вынужден был прибегнуть к резкому торможению. Причиной тому стал внезапный выехавший со второстепенной дороги автомобиля «Фольксваген Поло», за рулем которого была 39 летняя мозырянка. В результате 66-летняя кондуктор автобуса потеряла равновесие, упала на пол и получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в приемное отделение Мозырской горбольницы. У нее диагностировали раны, ушибы и закрытый смещенный перелом лучевой кости. По факту дорожного инцидента проводится проверка.