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Рубрика: Новости

Бесплатная доставка продуктов питания для одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов I и II группы

15 июня 2020, 20:11

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» на период распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, осуществляет БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости для одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов I и II группы. Телефоны: 8-033-600-49-27 МТС, 22-52-26. Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00.

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