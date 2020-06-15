Бесплатная доставка продуктов питания для одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов I и II группы

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» на период распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, осуществляет БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости для одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов I и II группы. Телефоны: 8-033-600-49-27 МТС, 22-52-26. Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00.