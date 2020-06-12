Пункт таможенного оформления «Мозырь-Белтаможсервис» открылся в Мозыре

Сегодня в торжественной обстановке открылся Пункт таможенного оформления «Мозырь-Белтаможсервис». Новый объект логистической инфраструктуры соответствует всем стандартам.

Современно, комфортно, в соответствии со всеми стандартами. В Пункте таможенного оформления «Мозырь-Белтаможсервис» созданы все условия, чтобы качественно и оперативно оказывать логистические услуги. Открытие нового объекта проходило в торжественной, традиционной и в тоже время креативной обстановке. С поздравительными речами, перерезанием красной ленточки, высадкой туй, а еще с воздушными шарами, и последующим запуском их в солнечное небо, с многочисленными селфи и тематическим тортом. Это действительно долгожданное событие. Появление Пункта таможенного оформления «Мозырь-Белтаможсервис» закономерно. Крупный промышленно развитый район, помимо Мозыря, здесь будут обслуживаться субъекты хозяйствования из соседних регионов. Особенность этого объекта таможенной инфраструктуры – оформление нефтепродуктов на экспорт, а также логистическое сопровождение инвестпроектов в Гомельской области. Склад временного хранения «Мозырь-Белтаможсервис» – единственный объект в Полесском регионе, оказывающий услуги субъектам внешнеэкономической деятельности. Таможенное оформление, транспортно-экспедиционная и торгово-логистическая деятельность, перевозка грузов по миру, доставка их по принципу «от двери до двери», размещение товаров, их хранение и упаковка. Это далеко не полный перечень услуг. Кстати, на этом объекте логистической инфраструктуры субъекты декларируют товары с наименьшими для них финансовыми затратами и в максимально короткие сроки.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ