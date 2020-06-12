Надзор за предупреждением ЧС в экосистемах. В районе работает специальная рейдовая группа

В раскаленном июньском воздухе так пахнет гарью, что даже трудно дышать. Обожженная земля, черные стволы деревьев. Несколько дней назад на территории Слободского лесничества произошел пожар. Лесники говорят, просто повезло, что вовремя заметили и не дали огню распространиться. От дождей, которые лили совсем недавно, уже практически не осталось ни капли влаги. Лес сухой, а значит, малейшая искра и трава, кустарники, деревья вспыхнут моментально. легче предупредить, чем тушить. Надзор и контроль за предупреждением ЧС в экосистемах – в районе создана специальная рейдовая группа, в составе МЧС, экологи, землеустроители, представители лесного хозяйства, милиция, прокуратура.

Специальные минерализованные полосы, выкос травы вдоль дорог, контроль за соблюдением выполнения промышленных работ в лесу, за соблюдением решения райисполкома о запрете нахождения в лесном фонде. Составлен целый список задач. Главное – не допустить возгорание лесных массивов. И помнить, что основная причина пожаров – это человеческий фактор, а еще то, что за нарушение законодательства о пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ