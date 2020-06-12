Нескучное лето с «Палескай зорачкай»

Нескучное лето проводят воспитанники детско-юношеского ансамбля «Палеская зорачка». Для них при танцевальной студии организован лагерь, главное условие которого – максимум времени на свежем воздухе.

Проводить лето нескучно, при любых условиях, могут и умеют воспитанники детско-юношеского ансамбля «Палеская зорачка». Время, когда границы закрыты, а фестивали – временно под запретом, мальчишки и девчонки посвятили изучению родного города. И делают это в увлекательном формате: через квесты, экскурсии и даже театрализованные постановки.

От изучения названий и истории улиц центральных перешли к отдаленным. На этот раз главная цель – Ущелье монахов, которое, согласно легенде, располагалось на пути к современной улице Доватора. В пути ребят ждало много приключений: встречи с Бабой Ягой и привидением, смена образов и поиск клада вместе с Монахом.

Подобные экскурсии и мероприятия в «Палескай зорачке» готовы организовать для любых классов и школ. Достаточно связаться с администрацией. Здесь же отмечают, летний лагерь в оставшиеся смены готов принять детей со всего города.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ