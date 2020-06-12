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Рубрика: Новости

74 участка для голосования по выборам Президента Республики Беларусь будут образованы в Мозырском районе

12 июня 2020, 20:15

На территории Мозырского района будет образовано 74 участка для голосования по выборам Президента Республики Беларусь. Такая информация содержится в приложении к решению Мозырского районного исполнительного комитета от 05.06.2020 № 1053. Ознакомиться с территориальными границами участков для голосования, узнать, к какому участку прикреплен тот или иной дом, узнать адрес участка можно на официальном сайте Мозырского райсполкома (mozyrisp.gov.by). Также информация опубликована в местной газете «Жыцце Палесся».

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