74 участка для голосования по выборам Президента Республики Беларусь будут образованы в Мозырском районе

На территории Мозырского района будет образовано 74 участка для голосования по выборам Президента Республики Беларусь. Такая информация содержится в приложении к решению Мозырского районного исполнительного комитета от 05.06.2020 № 1053. Ознакомиться с территориальными границами участков для голосования, узнать, к какому участку прикреплен тот или иной дом, узнать адрес участка можно на официальном сайте Мозырского райсполкома (mozyrisp.gov.by). Также информация опубликована в местной газете «Жыцце Палесся».