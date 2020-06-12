На пожаре в Калинковичах спасли пенсионера

11 июня 2020 в 17-34 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о пожаре дома по ул.Киевская, г. Калинковичи. В результате пожара уничтожено имущество в двух комнатах, повреждено потолочное перекрытие. До прибытия подразделений МЧС прохожий, 1982 г.р. увидел, что из дома идет дым, проник в дом (дверь была не заперта) и на полу в коридоре обнаружил и спас хозяина дома. После осмотра работниками скорой медицинской помощи госпитализирован в УЗ «Калинковичская ЦГБ». Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.