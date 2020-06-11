В Гомельской области побит температурный рекорд. Жарче всего было в Жлобине

Температурный рекорд Беларуси за всю историю метеонаблюдений обновился в минувшую среду, об этом свидетельствуют данные карты максимальной температуры воздуха и многолетние климатические данные за июнь на погодном ресурсе Meteoinfo.by. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в +33,6°C была зафиксирована 10 июня в Жлобине. Это значение на 0,1°C больше предыдущего рекорда 1999 года, который был побит в Мозыре. В целом 10 июня в этом году выдалось жарким, в связи с чем обновились экстремумы во многих населенных пунктах Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Всего рекорды были зафиксированы на 23 метеостанциях страны. Не исключено, что это не последние экстремумы текущего июня, поскольку жаркую погоду прогнозируют и в ближайшие несколько дней. Из-за экстремально высоких температур в республике с начала недели объявляют оранжевый уровень опасности. Ожидается, что температура заметно снизится только к началу следующей недели.