Мозырский пограничный отряд набирает кандидатов на военную службу по контракту

Мозырский пограничный отряд (войсковая часть 1257) информирует об осуществлении набора кандидатов на военную службу по контракту на замещение вакантных должностей прапорщиков, сержантов и солдат.

Для службы в пунктах пропуска: специалисты-кинологи (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, предпочтение лицам, имеющим соответствующую подготовку).

На пограничные заставы и пограничные посты: инспектора, старшины (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, проживающие в Ельском, Наровлянском и Лельчицком районах).

В подразделения обеспечения:

техники (мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие срочную военную службу, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, водительское удостоверение категории «В,С»);

техники по обслуживанию систем видеонаблюдения и сигнализации (мужчины в возрасте до 35 лет, образование профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, предпочтение – имеющим соответствующую подготовку);

инспекторы, стрелки (мужчины в возрасте до 35 лет, образование любое, предпочтение – отслужившим срочную военную службу);

водители, механики-водители (мужчины в возрасте до 35 лет, водительское удостоверение категории «В,С», «В,С,Е», предпочтение – отслужившим срочную военную службу);

специалисты-кинологи (мужчины в возрасте до 35 лет, предпочтение – отслужившим срочную военную службу и имеющим соответствующую подготовку);

санитарные инструкторы (мужчины в возрасте до 35 лет, образование среднее специальное, высшее, предпочтение – отслужившим срочную военную службу);

аккумуляторщики (образование профессионально-техническое, среднее специальное);

токари (образование профессионально-техническое, среднее специальное);

сварщики (образование профессионально-техническое, среднее специальное);

электрики (образование профессионально-техническое, среднее специальное).

Не менее важно: гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским, профессионально-психологическим требованиям, установленным для прохождения военной службы и конкретной военно-учетной специальности, а также требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки.

Тем, кто принял решение связать свою судьбу с пограничной службой:

гарантируется правовая и социальная защита, в том числе – социальный пакет;

достойная заработная плата (от 550 до 1000 руб.) в зависимости от занимаемой должности;

отпуск продолжительностью от 30 до 45 суток;

право на пенсию в возрасте 48 лет;

бесплатное вещевое обеспечение;

льготный кредит на строительство жилья;

бесплатное лечение и медицинское обследование в госпитале органов пограничной службы.

Кандидатам, желающим проходить службу по контракту и предварительно отвечающим требованиям приема на военную службу,

обращаться по адресу: н.п. Прудок, войсковая часть 1257.

Прием граждан проводится еженедельно по средам с 10.00 до 13.00.

Информацию можно уточнить по телефонам отдела кадров: 8-0236-21-79-45, 8-0236-21-79-46.

Мозырский пограничный отряд.