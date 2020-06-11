Аттестаты особого образца лучшим выпускникам школ района вручили в Мозырском райисполкоме. Формат мероприятия был не таким, как обычно. Особую атмосферу праздника постарались объединить с особыми мерами безопасности.

В зале Мозырского райисполкома собралась «золотая молодежь» Мозыря. Но не в традиционном понимании этой фразы, а совсем в противоположном. Эти юноши и девушки кропотливо шли к заветной цели – окончить школу на «отлично», быть лучшими во всем. Рядом всегда были лучшие родители и лучшие учителя. Аттестат особого образца и золотая медаль ребятам, благодарственное письмо родителям и самые искрение слова педагогам. Для выпускницы гимназии Ани Гацко этот день стал особым и наверняка запомнится на всю жизнь. Особенным он стал и для Аниной мамы Оксаны Анатольевны.

В этом году школу покинули 720 выпускников 11 классов. 38 из них получили золотые и двое – серебряные медали. На торжественное мероприятие пригласили также победителей республиканской олимпиады по учебным предметам и ребят, которые стали первыми на различных международных и республиканских конкурсах.

Поздравить ребят с окончанием школы пришли первые лица района. Выпускникам желали прекрасного будущего и исполнения мечты.

За кадром остались воспитатели, первая учительница, учителя-предметники… В каждой золотой и серебряной медали безусловно есть частичка и их труда. А впереди у выпускников — централизованное тестирование – еще один экзамен на прочность перед вступлением в новую взрослую жизнь.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ