Туризм просыпается после карантинной спячки

Коронавирус представляет угрозу не только организму человека, но и экономике. В первую очередь от пандемии пострадала сфера туризма. Как пережили мировой карантин, куда сейчас можно отправится на отдых? Взгляд на ситуацию глазами директора одного из мозырских турагентств.

Семья Припутенко любит путешествовать и всегда заранее тщательно продумывает свой отдых. Но в этот раз планы разрушил коронавирус. Закрытые границы стали преградой для воплощения очередной туристической мечты. Но уже сейчас есть надежда. Возможно, отдых вне родной Беларуси все-таки состоится. Мир постепенно открывается. Директор турагентства «Туромания» Нина Случак никогда не забудет тот мартовский день, когда узнала, что Украина перестала впускать белорусов. Как раз тогда семейная пара, которая приобрела в «Туромании» путевки, должна была отправиться в Египет через киевский аэропорт. И эти туристы были далеко не единственные. Растерянность, неопределенность…Как работать в туристической сфере, когда мир закрыт на карантин? По словам Нины Случак, перед бедой представители туристической сферы сплотились, с пониманием отнеслись и клиенты. Министерство спорта и туризма выработало линию по возврату денежных средств тем, кто оплатил отдых, но так и не смог отдохнуть. Туроператоры тоже пошли на уступки. Как наиболее оптимальный вариант решения проблемы – это трехстороннее соглашение о депозировании денежных средств. Проще говоря, деньги замораживаются по курсу, который был на день оплаты, денежные средства переносятся на новый тур. Таким образом туристы ничего не теряют. Если с этим стало все понятно, то как турагентсвам жить дальше? И сколько продлится туристическая вынужденная самоизоляция? На прошлой неделе в «Туромании» вновь ожил телефон. «Белавия» первая в Европе отправила туристический чартер с белорусскими туристами в Албанию. Частично приоткрылась Украина, планируют открыть границы и популярные у белорусов Турция и Египет. Но пока не до конца понятно, когда и как это будет, на каких условиях. Представители туристического бизнеса держат руку на информационном пульсе и в режиме онлайн мониторят тематические новости. Но уже можно сказать, туризм проснулся после карантинной спячки.