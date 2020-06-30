30-тилетний мозырянин Андрей Сукач нуждается в нашей помощи!

В декабре 2019 в семью Сукач пришла болезнь. Главе семейства, 30-тилетнему Андрею поставили диагноз – диффузная крупноклеточная лимфома с поражением лимфоузлов. Несколько сложных операций, 6 курсов полихимиотерапии в Гомельском онкодиспансере, консультации в «Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии». Однако положительной динамики нет. Единственный шанс на выздоровление – это дорогостоящее лечение за границей. Жена Карина, 6-тилетний Кирилл и годовалая Дарина обращаются ко всем неравнодушным –помогите вылечить нашего мужа и папу. Ему всего 30 лет! Он нам очень нужен! На счёту каждый день!!!

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