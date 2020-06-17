Пожар около «Лазнi»

Вчера городские паблики наполнились видео пожара с подписями «Горит баня за горбольницей!», «Растопили по- черному!» Полыхало действительно серьезно. Но до бани дело, вернее, огонь, не дошел. Горел настил с дровами. Приблизительно без 15 десять, 16 июня, на 101 поступило сразу несколько сообщений о возгорании на территории банного комплекса на Котловца,16 А. Сама баня – собственность коммунального хозяйства, помещение у него арендует ООО «Бодрость духа», которому и принадлежит нынешняя «Лазня», бывшая общественная баня. На место ЧП было направлено сразу 4 автоцистерны. Огню не дали распространиться дальше. Возгорание было оперативно потушено.