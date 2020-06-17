Обязательная прописка для домашних животных

А у вашего домашнего любимца есть «прописка»? Такой вопрос могут задать представители службы ЖКХ. Касается он собак и котов. Хомякам, рыбкам и попугаям разрешено проживать в наших апартаментах бесплатно. Обязательная регистрация домашних животных действует уже несколько лет. Сама процедура бесплатна, но потом владельцам собак придется платить налог. Сумма зависит от размера животного.

При регистрации питомца в ЖЭУ, хозяину выдадут специальное удостоверение и жетон, который прикрепляется к ошейнику. Данные о домашних собаках и котах заносятся в специальный журнал. Затем информация, в случае с собаками, передается в рассчетно-кассовый центр. «Налог» вы увидите в своей платежке. Жильцы кооперативов процедуру регистрации проходят также в ЖЭУ.

Налогом на содержание не облагаются собаки-поводыри у инвалидов по зрению, собаки неработающих пенсионеров, инвалидов 1 и 2 группа, одиноких граждан. Избегут ежемесячных платежей и те, кто живет в частных домах. Помните, собака без жетона, гуляющая без хозяина, может попасть в руки службы отлова. Несоблюдение правил регистрации грозит штрафом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ