Торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам Мозырского государственного педагогического университета состоялось вчера, в понедельник. Всего педуниверситет дал путевки в жизнь 577 молодым специалистам пяти факультетов по 18 специальностям.

В прошлом году краснодипломников Мозырского педагогического чествовали в Городском дворце культуры. В связи с эпидобстановкой формат мероприятия сжали, но от этого менее душевным оно не стало. Всего в этом году стены вуза покинут 577 парней и девушек, отучившихся на дневном и заочном отделениях. Но в этой аудитории – отличники и активисты студенческой жизни и их педагоги. Главной кузнице педагогических кадров региона есть чем гордиться: два выпускника, Ирина Заяц, студентка технолого- биологического и Артем Корольков, студент физико-инженерного факультетов, торжество покинут со свидетельствами специального фонда Президента по поддержке одаренной молодежи. У 22-ти ребят – красные дипломы. 6 выпускникам, иностранным студентам, вручили специальные грамоты ректора. Кстати, всего 40 студентов –иностранцев в этом году завершили образование в Мозыре. Не забыли и о ребятах, которые все эти годы занимали активную позицию в общественной жизни вуза. Выпускникам желали хорошего настроения, удачи и карьерного роста. А уже в августе большинство вчерашних студентов придут на свои первые рабочие места.