Пожар на бульваре Юности. Спасена женщина с годовалым сыном.

29 июня в 15.40 спасателям поступило сообщение о пожаре на бульваре Юности в Мозыре. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окна на втором этаже многоквартирного жилого дома шел черный густой дым. Хозяин в момент происшествия находился на улице, квартиру покинул самостоятельно. Звеном газодымозащитной службы из квартиры на четвертом этаже при помощи масок были спасены женщина и ее годовалый сын. Также с верхних этажей эвакуировали еще 4 человек. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждено имущество в жилой комнате. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.