День Криничанского сельского совета

Практика работы Криничного сельского исполнительного комитета, структурных подразделений райисполкома, районных служб Мозырщины по вопросам жизнеобеспечения населения рассмотрели на семинаре, который прошел на территории совета. Насколько удобно и комфортно живется людям на районе и что делается для того, чтобы свести к нулю разницу между жизнью на селе и в городе? Эти и многие другие вопросы интересовали участников мероприятия.

Криничный сельский совет традиционно гостеприимно встречал участников семинара. На его территории находятся населенные пункты Творичевка, Бибики, Матрунки, Стрельск, Лубня, Гурины, Акулинка, Моложево и, конечно, Криничный. Всего в сельсовете проживает более 3000 человек. Участников мероприятия интересовала практика работы сельисполкома, структурных подразделений райисполкома, районных служб по вопросам жизнеобеспечения населения. Местная вертикаль власти плотно сотрудничает со всеми предприятиями и организациями, находящимися на территории совета.

В перечне закрепленных за советом организаций: ДРСУ, Подземное хранилище газа, Белгосстрах, а также учреждения образования и многие другие. Взаимодействие в деле продемонстрировали на примере Творичевки. Деревня стала первой в череде посещений. Населенный пункт довольно большой, более 400 жителей. В 2011 году вновь распахнул двери Творичевский детский сад-базовая школа. Сегодня здесь обучается 37 ребят 1-9 классов и 15 детсадовцев. Детвора показала гостям свои увлечения, пришкольный огород, стадион. В год Малой родины здесь постарались собрать данные обо всех знаменитых земляках и выпускниках. Одна из них – олимпийская чемпионка Камилла Бобр. В преддверье нового учебного года учреждению вручили сертификат на 2000 рублей. Неподалеку от сада-школы расположен фельдшерско-акушерский пункт. Его заведующая, Инна Казак рассказала об особенностях работы медиков в деревне. Следующим объектом – молочно-товарная ферма КСУП «Козенки-Агро». Ферма одна из самых производительных в хозяйстве. Ежедневно сдают около 12 тонн молока. От того и средняя зарплата выше, чем в целом по хозяйству – 1248 рублей. Еще один стимул для работы – ежемесячная натуроплата, в которую входит молочная и мясная продукция на 150 рублей. Посмотрели гости и условия содержания скота и, конечно, условия, созданные для комфортной работы людей. О результатах работы одного из подразделений «Эксбазы «Криничная», кукурузокалибровочного завода, – рассказал директор предприятия Николай Рубаха. Специалисты предприятия делают все возможное, чтобы получить по-настоящему качественное зерно. Эксбаза – хозяйство многоотраслевое. Еще один объект, о работе которого рассказали на семинаре – новая ферма в Гуринах. Её открытия ждали около шести лет. Комплекс представляет собой два сарая с доильно-молочным блоком. Предусмотрены скотопрогоны, выгульные дворики, родильное отделение с площадкой для новорожденных телят. Есть склад для концентрированных кормов, навес для сена, силосные траншеи, крытый дезбарьер. Здесь уверены в том, что ферма станет примером грамотного вложения денег. Уже сегодня местные буренки ежедневно дают около 4,5 тысяч тонн молока. От сельскохозяйственных объектов снова к объектам торговли – в Криничном гости посетили местный магазин «Припятского Альянса», а затем вернулись к соцсфере. Детская школа искусств №3 встречала музыкой. Ансамбль народных инструментов «Белые росы», состоящий из педагогов школы, продемонстрировал мастерство владения инструментами. Этому же обучают и местных ребятишек. А детей в Криничном немало. Всего в агрогородке проживает более 2000 человек. Агрогородок растет и развивается. Местная амбулатория врача общей практики встречала во всеоружии. Жителям 6 населенных пунктов, входящих в зону обслуживания амбулатории, доступен широкий спектр медицинских услуг. Побывали участники семинара и на территории Криничанского лесничества. Посетили местный храм – Храм всех белорусских святых. В Криничанский детский сад приехали с подарками. Материальная помощь в виде сертификата на 2000 рубле и конфеты для малышей. Без подарков и внимания не осталась и местная школа. Такой же сертификат и тоже угощения. В Криничанской школе обучается около 400 ребят. И количество учащихся растет с каждым годом. Как и уровень образования. Ежегодно выпускается минимум 2 медалиста. Кроме этого школа единственная среди сельских занимается инновационной деятельностью. Более того, является ресурсным центром инновационной работы для всего района. Участники семинара посетили также сельскую библиотеку, Центр Культуры и досуга. Все увиденное обсудили на пленарном заседании, которое стало итоговой чертой мероприятия.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ