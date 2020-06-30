Из 28 лет жизни – 10 в местах лишения свободы и снова в тюрьму. Мозырские милиционеры задержали гастролера из городского поселка Октябрьский.

Мозырские милиционеры задержали гастролера из городского поселка Октябрьский. За пару дней пребывания в нашем городе мужчина успел совершить несколько преступлений.

28 –летний житель поселка Октябрьский приехал в Мозырь, встретился с другом. Отметили спиртным. Прогуливаясь по улице пролетарская, заметили припаркованный возле одного из домов мотоцикл. Приятели решили, что Сузуки, стоимостью более 8 тысяч долларов, это подарок судьбы. Вначале мужчины пытались его завезти без ключа, с помощью проводов. Не получилось, но они не сдались… Тогда они откатили транспортное средство в овраг и там спрятали. Впоследствии Сузуки обнаружили милиционеры и вернули законному владельцу. Приятелям это сошло с рук. Спустя пару дней они вновь отправились на дело. Решили поживиться в строящихся домах в Наровчизне. Только нагрузили тачку электрооборудованием, как заметили машину патрульно-постовой службы. Один из преступников убежал, а вот его мозырскому подельнику это не удалось и он рассказал задержавшим его милиционерам, кто с ним был. В итоге мужчину задержали уже в Октябрьском, где он и проживал. За свою 28-летнию жизнь, 10 лет он провел в местах лишения свободы, отбывал наказание по различным статьям. Сейчас ему грозит новый срок, и не только за мозырские кражи. В его деле уже несколько эпизодов – совершение хищений электрооборудований в Калинковичах и в Октябрьском.