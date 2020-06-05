Семерых жителей Мозыря задержали за незаконную ловлю рыбы в зоне отчуждения

Жители Мозыря задержаны за незаконную ловлю рыбы в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. Пограничники 3 июня в районе отселенной деревни Рожава Наровлянского района остановили для проверки автомобиль УАЗ. В машине было 7 человек. При осмотре авто они, совместно с сотрудниками Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира, обнаружили 95 рыб различных видов общим весом более 59 кг. Ущерб природным ресурсам оценен на сумму более Br20 тыс. По факту незаконной добычи рыбы Наровлянским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК.