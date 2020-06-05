На белорусско-украинской границе задержана крупная партия пернатых

3 июня на участке пограничного поста «Боровое» мозырские пограничники задержали двух граждан Украины без документов, которые нарушили государственную границу и незаконно переместили в Беларусь около 500 особей попугаев различных видов. В отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.29 и ч.1. 23.55 КоАП Республики Беларусь. Задержанные помещены в ИВС Лельчицкого РОВД. Птицы доставлены в ветеринарную службу, после чего переданы сотрудникам таможни, после – в Жлобинский зоопарк.