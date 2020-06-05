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Рубрика: Новости

На белорусско-украинской границе задержана крупная партия пернатых

5 июня 2020, 20:08

3 июня на участке пограничного поста «Боровое» мозырские пограничники задержали двух граждан Украины без документов, которые нарушили государственную границу и незаконно переместили в Беларусь около 500 особей попугаев различных видов. В отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.29 и ч.1. 23.55 КоАП Республики Беларусь. Задержанные помещены в ИВС Лельчицкого РОВД. Птицы доставлены в ветеринарную службу, после чего переданы сотрудникам таможни, после – в Жлобинский зоопарк.

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