«Радуга» будет работать. Центр медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов не будут закрывать. Решение областных властей на встрече с родителями озвучил губернатор Гомельщины Геннадий Соловей. Как будет организована дальнейшая работа центра, и как решат вопрос с детскими садами, которых так не хватает растущему микрорайону? Обо всем этом в репортаже нашего корреспондента, который побывал на встрече.

Судьба центра медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов «Радуга» снова оказалась в центре внимания. Напомним, закрытие центра планировалась на июль. На встречу с родителями детей, посещающих учреждение, приехал губернатор области Геннадий Соловей. Вместе с ним город посетила команда специалистов: представители облздрава, комитета по труду и соцзащите. На встрече также присутствовали представители мозырской вертикали и руководители заинтересованных служб. Главная интрига была развенчана в первые минуты встречи. «Радуга» продолжит работать. До конца года «Радуга» будет работать по старой схеме. Центр реабилитации откроют после того, как будет проработана правовая база. Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько рассказал, что в эти дни в Парламенте рассматривается законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции. Власти ждут корректировку правовых норм для принятия дальнейших решений. Геннадий Соловей привел в пример проект «Каритас-Милосердие» который сегодня реализовывают в Гомеле. Работу центра «Радуга» губернатор назвал неэффективной и потребовал смены руководства. Родители предложили свою помощь в организации работы нового центра и поблагодарили губернатора за принятое решение. Два месяца тревог закончились. У родителей снова появилась надежда, что их дети не останутся дома в четырех стенах, а продолжат общаться, развиваться и получать необходимую помощь. Анонсировал губернатор и появление в Мозыре двух детских садов, один из которых откроют, реконструировав бывший корпус педуниверситета на Малинина. Родители выразили готовность оказывать посильную помощь в организации нового центра. Также свои предложения, касающиеся обучения, реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и молодых инвалидов, исходя из собственного опыта, родители и активисты общественной организации «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» направят в парламент.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ