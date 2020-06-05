Серьезная авария на площади Горького. Водителю стало плохо за рулем

Серьезная авария произошла сегодня, 5 июня, в районе 16 часов на площади Горького. По предварительной информации, водителю Маза, он спускался с Комсомольской, стало плохо. Неуправляемая машина начала на скорости катиться с горы, столкнувшись при этом с микроавтобусом «Мерседес». От удара бус отбросило на ограждение, он упал во двор 25 дома на Комсомольской. Очевидцы вызвали ГАИ и скорую. Медики, две бригады, приехали через несколько минут, они боролись за жизнь мужчины около часа. К сожалению, спасти его не удалось. Подробности в ближайших выпусках.