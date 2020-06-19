С праздником, медики!

Ежегодно в третье воскресенье июня поздравления с профессиональным праздником принимают медицинские работники. В 2020-м День медика приобрел особый смысл: в период эпидемии врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, водители скорых получили статус народных героев. Впрочем, люди в белых халатах круглосуточную вахту несут не только в период пандемии.

За последнее десятилетия медицина сделала огромный шаг вперед. На месте не стоит и Мозырщина. Год назад на базе городской больницы открылся межрайонный кардиологический центр. На мастер-классы в отделение травматологии приезжают коллеги из других городов и областей. Радуют успехи врачей и в других отделениях. Мозырский онкодиспансер также носит статус межрайонного. Сегодня это целый комплекс, который обслуживает более 20 тысяч пациентов в год. В стенах роддома ежегодно появляются на свет порядка двух тысяч малышей – жители не только нашего, но и пяти соседних районов – Житковичского, Петриковского, Наровлянского, Ельского и Лельчицкого. В отделении интенсивной терапии успешно борются за каждый маленький вдох. В профессии медработника случайных людей не бывает. А если и появляются, то быстро сходят с дистанции. Большинство специалистов рассказывают о работе, как о деле всей своей жизни: слегка волнуясь, но душевно и тепло. Также сердечно и искренне медики благодарят коллег: тех, кто сейчас объединился в дружную сплоченную команду, и тех, кто поддерживал, помогал, учил на заре карьерного пути. В канун профессионального праздника лучших, по традиции, награждают грамотами и медалями. Эпидобстановка собраться на большое торжество во Дворце культуры НПЗ не позволила. Но дружба между коллективом цеха хорошего настроения завода и медиками – понятие незыблемое. Артисты и работники Дворца подготовили свои подарки – видеопоздравление для всех и угощение для персонала пульмонологического отделения. Одного из тех, кто сегодня на передовой. Грамоты и благодарности инфекционистам и лаборантам, гигиенистам и медсестрам, неврологам и стоматологам, хирургам и онкологам, терапевтам, акушерам, педиатрам и другим специалистам вручали в Большом зале Мозырского райисполкома. Приятные «приветы» летели со всей страны: от райисполкома и районного Совета депутатов, от руководства области, от главного управления здравоохранения и от Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь. Праздник медиков не обошелся и без достойных подарков: от всего района городской поликлинике №2 вручен сертификат на 50 тысяч рублей. А Мозырской центральной городской поликлинике, то есть всему здравоохранению Мозырщины, глава областного Совета депутатов Екатерина Занкевич передала сертификат на 100 тысяч рублей.

Для этого мероприятия медработники сняли привычные белые халаты и противочумные костюмы. Они улыбаются, обмениваются поздравлениями и добрыми словами поддержки. Праздничное воскресенье многие из них проведут на рабочих местах: ведь помощь пациентам нужна в режиме 24 на 7.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Присписнов. ТКМ