9 лет строгого режима за смерть экс-подружки. Приговор суда по делу об убийстве на Пролетарской

9 лет строгого режима за смерть экс-подружки. Такой приговор вынес суд Мозырского района молодому парню. Обвиняемый его выслушал и…. уже готовится к бракосочетанию с новой дамой сердца. О перипетиях жизненного пути – в репортаже Екатерины Юрченко.

Ближайшие 9 лет за решеткой проведет молодой уроженец Брагина, он в течение суток несколько раз избивал экс-подружку. И один из нанесенных ударов оказался смертельным. Слушания по этому делу длились почти два месяца. Узнать решение Фемиды в суд пришли лишь несколько человек. Еще на первом заседании суда обвиняемый не прятался от камер, спокойно отвечал на вопросы, подробно вспоминал о событиях с 21 на 22 декабря прошлого года. С погибшей – ранее судимой мозырянкой, 1977 года рождения, — по его, по собственным словам, связывали разовые интимные отношения. В тот зимний день к знакомым парень пришел уже с новой подружкой. Много горячительных напитков, сцены ревности. Разборки с рукоприкладством начинались и заканчивались несколько раз. Удары наносились руками по лицу и голове, ногами по телу. С вечера вся компания дружно легла спать. А под утро гости обнаружили уже остывшее тело старой пассии. «Скорую» и милицию решили не вызвать. Тело обвиняемый вынес на лестничную площадку.

Нынешний заезд в исправительное учреждение для этого человека далеко не первым. Начинал в 15 лет со спецПТУ, сейчас – почти в 30, — «дорос» до «строго режима». Интересно, что в ближайшее время молодой мужчина приобретет статус не только заключенного, но и мужа. Он намерен сочетаться браком с той самой новой подругой, из-за которой и были сцены ревности. По его делу она проходила свидетельницей. Сейчас отбывает наказание за неуплату алиментов. Наверное, любви все обстоятельства и приговоры покорны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ