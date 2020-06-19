«Властелин села-2020»

10 семей – представители сельсоветов Мозырского района – собрались на тематический конкурс «Властелин села», чтобы доказать – они не просто ячейка общество, а дружный слаженный любящий коллектив. Только в команде можно победить на соревновании и преодолеть все преграды, возникающие на жизненном пути. Первый этап, пожалуй, самый творческий – презентовать свою семью, в пять минут уложить все свои достоинства и достижения, но все старались. Рассказывали стихи, танцевали, пели песни и частушки, показывали перфомансы.

Самый аппетитный этап – «Бабушкина крынка». Рассказ о семье через любимые «прысмакi». Чего только не было на столах подворий. Запечённая утка, зразы, драники и другие вариации блюд из бульбы, всевозможные консервации и закатки.

А вот семья Колос поразила членов жюри богатством своего стола. Фаршированный судак, сом, уха, бутерброды и, да, настоящие белорусские креветки. Логично, что после аппетитных, но калорийных угощений, нужно эти калории сжечь. В помощь – спортивная эстафета. Здесь действительно шла борьба не на шутку. У участников настоящий азарт, который перекинулся и на зрителей. Ведь это все очки, которые приблизят победу.

На самым калорийнозатратным этапом стал «Дровосек». Распилить бревна, нарубить поленья и это еще не все – выложить этими поленьями слово «Семья». Было действительно жарко и в плане погоды, и в плане физических усилий. Конкурс «Властелин села» задумывался как проект, в рамках которого молодые сельчане могут выразить себя и за это быть щедро награжденными. Также это наглядная агитация за крепкие дружные семьи и настоящие ценности. В этом конкурсе нет проигравших, но есть победители. К слову, все участники получили грамоты и многочисленные подарки, а еще слова благодарности и добрые пожелания.

«Властелином села-2020» стала семья Астапенко из Барбаровского сельсовета. Главный приз – ЖК-телевизор. Кстати, спонсором нынешнего мероприятия выступила Мозырская овощная фабрика.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ