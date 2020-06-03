Молодежные площадки возвращаются. Популярный летний проект объединяет творческих, активных и креативных жителей региона. В этом году локация будет постоянной – территория выставочного комплекса «Мозырский замок».

Молодежная площадка – это место, которое объединяет энергичных, креативных, творческих, спортивных ребят и девушек Мозыря. Один раз в неделю, по пятницам, все желающие – родители с детьми, школьники, учащиеся колледжей, студенты, сотрудники предприятий и организаций, фрилансеры, — могут присоединиться к проекту в качестве зрителей, поучаствовать в различных конкурсах и состязаниях. Специально для гостей «Молодежных площадок» еженедельно готовится новая программа: здесь и мастер-классы, и мини-концерты солистов, вокальных и танцевальных коллектив, и показательные выступления юных спортсменов, и театральные перфомансы. В прошлом году место проведения мероприятий периодически менялось. В сезоне-2020 локация будет постоянной – территория выставочного комплекса «Мозырский замок». С июня по сентябрь, каждую пятницу, с 19.00 до 21.00, Молодежные площадки ждут вас!