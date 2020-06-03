Лучший двор среди домов ЖСПК и товариществ собственников выбирают в Мозыре

Стартовал ежегодный смотр-конкурс на лучший двор среди домов ЖСПК и товариществ собственников. Традиции проведения состязания среди кооперативных домов – уже несколько лет. Таким образом организаторы стимулируют мозырян к активности и творческой самореализации. Претенденты на звание образцового двора с каждым годом все сильнее: жильцы обустраивают и украшают прилегающие территории, сажают деревья, цветы и кустарники, креативят с ландшафтными композициями, ставят детские игровые комплексы и вкладываются в спортивные площадки. Бороться есть за что, кроме эстетического удовольствия: приз за победу в конкурсе – денежная премия в размере 30-ти базовых величин. Заявки от участников конкурса жюри будет рассматривать с 1 по 15 сентября. После чего станут известны итоги.