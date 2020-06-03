Решить проблемный вопрос или озвучить инициативу жители Мозырского района могут во время личного приема руководством райисполкома. График приема в июне

Прием граждан по личным вопросам – эффективная форма взаимодействия руководителей госструктур и населения.

Решить проблемный вопрос или озвучить инициативу жители Мозырского района могут во время личного приема руководством райисполкома. На сайте ведомства официально опубликован график приема в июне. Мэр города Елена Павлечко будет принимать 10 и 24 июня с 8.00 до 13.00. Председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина – 17 июня с 8.00 до 13.00. В этот же день выслушать лично мозырян готовы заместители председателя райисполкома Дмитрий Миллер, Феликс Галюк и управляющий делами райисполкома Александр Чигер. Телефоны для предварительной записи – на ваших экранах. Напомним, в случае отсутствия должностного лица прием граждан проводит должностное лицо, исполняющее его обязанности.