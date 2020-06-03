Может ли музыка лечить? В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации считают, что может. Педагоги центра доказывают это на примере своих воспитанников. В уникальной музыкальной студии побывала наша съемочная группа.

Воспитанница центра Вика пришла на очередное музыкальное занятие в хорошем настроении. Она с удовольствием изучает собранные инструменты и даже поет. Музыкальный руководитель Жанна Рыбак, вспоминает о том, что когда Вика пришла на первое занятие, она практически не разговаривала. Музыка для малышки стала терапией. Интерес специалистов к механизму воздействия музыки на ребенка с ограниченными возможностями здоровья в последнее время значительно возрос. В Мозырском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации создан целый музыкальный коллектив. «Вясёлка» демонстрирует невероятные результаты. Местная музыкальная студия – это вообще отдельный разговор. Аккордеон, баян, гитара, клавишные и ударные, здесь есть даже глюкофон и такой инструмент, как шум дождя. Есть здесь и свой кукольный театр. Куклы сделаны вручную, у каждой – свой характер. Эти артисты оригинального жанра под руководством педагогов и в сопровождении ребят центра тоже уже выступали на сцене. Такая разноплановая арт-терапия дает свои результаты. Практика работы Центра подтверждает: чем раньше начинаются такие занятия, тем эффективнее их психокоррекционное воздействие на ребенка.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ